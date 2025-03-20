Samsunspor'dan TFF'ye Fenerbahçe tepkisi: 'Üç maymunu oynadılar!'

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Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig’in 28’nci haftasında Fenerbahçe deplasmanında oynanan karşılaşmanın ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamada bulundu.

Beraberliği hak ederek kazandıklarını söyleyen Veysel Bilen, “Fenerbahçe maçına puan ya da puanlar almak üzere gideceğiz demiştik. Bu maçın önemini teknik ekibimiz ve futbolcu kardeşlerimizle biliyorduk. Hafta içinde de iyi çalıştılar. Sahada hocalarının verdiği teknik ve taktik anlayışı maçın son bitiş güdüğüne kadar uyguladılar. Hakkımız olan puanı da aldık. Bunu yaparken de futbolu çirkinleştirmeden, gücümüzü ve haddimizi bilerek oynadık. Bu nedenle de teknik ekibimiz ve futbolcu kardeşlerimize camiaya bu sevinci yaşattıkları için teşekkür ederiz. Başkanımızla maçtan önce hakemin öne çıkmadığı bir maç olsun diye vurgulamıştık. Atama yapıldığında da aynı tepkiyi göstermiştik. Maalesef yine bütün takdir haklarını Fenerbahçe lehine kullanan bir hakem triyosu izledik” diye konuştu.

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‘AVRUPA KUPALARINA KATILMAK İÇİN OLAĞAN GÜCÜMÜZLE MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Maçta yaşanan pozisyon ve olaylar hakkında konuşan Bilen, “Marius’a gösterdiği kartlar komedi ötesiydi. Bir sonraki maçta cezalı olduğu için ondan yoksun çıkacağız. Maçta gayet mücadeleci, centilmen bir oyun ve birbirlerine saygı duyan oyuncu grubu varken maçtan sonra bazı Fenerbahçeli oyuncuların, başta Marc Bola olmak üzere futbolcularımıza yapmış oldukları saldırıyı kınıyoruz. Bu konuda ikinci bir üzüntümüz de disiplin kurulunun, İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat ve bazı Fenerbahçeli oyuncularının sevkine gerek olmadığını açıklamasıdır. Televizyonları başında ve canlı olarak bu saldırıya maruz kalan oyuncularımızı görmezden gelmek hakikaten el insaf dedirtecek cinsten. Maç sonunda Fenerbahçeli futbolcuların bizim oyuncularımıza yapmış olduğu saldırı 4 büyüklerden herhangi bir takıma yapılsaydı TFF yine tepkisiz kalır mıydı? Disiplin cezasından yoksun kalan Fenerbahçeli oyuncuların TFF tarafından, görmedim, duymadım, bilmiyorum taktiği ile üç maymunu oynadıklarını görmek bizleri üzdü. Bu konuda üzüntümüz daha da arttı. Ama biz yılmıyoruz, yılmayacağız. Sezon başında koyduğumuz hedeflerden yılın ikinci yarısında koyduğumuz hedeflere doğru kararlılıkla yürüyoruz. Bu hedef neydi? Buraya kadar getirdikten sonra Avrupa Kupalarına katılmak idi. Biz de kalan maçlarımızda aynı ciddiyet ve ekip ruhuyla ligdeki son maçın, son düdüğüne kadar mücadele ederek camiamıza ve başkanımızın taraftarlarımıza verdiği söze istinaden Avrupa kupalarına katılmak için olağan gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz. Teknik hekimimize ve oyuncu grubumuza güvenimiz tamdır. Umarım bundan sonra da taraftarlarımız, hem kendi evimizde hem de deplasman maçlarımıza ilgi göstererek, hedefimize ulaşma yolunda hep birlikte başarılı olacağız” ifadelerini kullandı.