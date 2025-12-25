×
Samsunspor'dan son dakika Musaba açıklaması: 'Mevcut sözleşmesini ve FIFA kurallarını açık şekilde ihlal etmiştir!'

Güncelleme Tarihi:

Samsunspordan son dakika Musaba açıklaması: Mevcut sözleşmesini ve FIFA kurallarını açık şekilde ihlal etmiştir
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2025 10:11

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerinde bulunan Anthony Musaba hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Samsunspor, Fenerbahçe ile anlaştığı ve 2 Ocak'ta serbest kalma bedelinin ödenmesi suretiyle sarı-lacivertli kulübe transfer olacağı iddia edilen Anthony Musaba'nın sözleşmesini ve FIFA kurallarını açıkla ihlal ettiğini belirterek, Hollandalı futbolcu için disiplin sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Anthony Musaba, görsel ve sosyal medyada yer alan transfer haberlerinin ardından kulübümüzle olan ilişkisini fiilen kesmiştir.

Futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzden herhangi bir izin almadan dünkü antrenmana katılmamış; ayrıca Teknik Direktörümüzün kararı doğrultusunda dünkü müsabakada görev alması planlanmasına rağmen, maç kadrosuna dahil olmayı reddetmiştir.

Bu kapsamda, futbolcumuz Anthony Musaba tarafından gerçekleştirilen tüm disiplin ihlalleri kulübümüz tarafından resmi olarak kayıt altına alınmıştır.

FIFA talimatları gereği, kulübümüzle yürürlükte sözleşmesi bulunan futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzün yazılı izni olmadan başka kulüplerle görüşemez. Aynı şekilde, hiçbir kulüp de kulübümüzün izni olmadan futbolcularımızla temas kuramaz.

Mevcut sözleşmesini ve FIFA kurallarını açık şekilde ihlal eden futbolcumuz Anthony Musaba hakkında, kulübümüz tarafından gerekli disiplin süreci başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

