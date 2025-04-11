Samsunspor'dan olay paylaşım: 'Adalet?'

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Trendyol Süper Lig'in 31. hafta açılış mücadelesinde Samsunspor, sahasında ağırladığı Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Trendyol Süper Lig'in 31. hafta açılış mücadelesinde Samsunspor, sahasında ağırladığı Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından Karadeniz ekibinin resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yapılan söz konusu paylaşımda "Dirsek bize, kart bize... ADALET?" notuyla Rick van Drongelen'in ağzının kanadığı anın fotoğrafını paylaştı.

İşte Samsunspor'un paylaşımı;