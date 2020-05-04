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GeriFutbol Samsunspor'dan Nurullah Aslan için Beşiktaş'a kötü haber
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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 04.05.2020 - 19:56,Son Güncelleme:

Samsunspor'dan Nurullah Aslan için Beşiktaş'a kötü haber

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Samsunspor'dan Nurullah Aslan için Beşiktaş'a kötü haber
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Yılport Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Beşiktaş'ın istediği genç kaleci Nurullah Aslan'ın transferine izin vermeyeceklerini söyledi.

Aztopal, AA muhabirine, Samsunspor'un genç kalecisi Nurullah Aslan'ın, liglere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilene kadar Türkiye liglerinin en az gol yiyen ve en başarılı kalecisi olduğuna işaret etti.

Kaleci Nurullah Aslan'ın az gol yemesinin yanı sıra takımına oldukça güven veren bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Aztopal, "Nurullah genç bir kaleci olmasına rağmen bu sezon Samsunspor'un başarılı olmasında büyük katkı sağladı. Bu nedenle Süper Lig'den birçok takımın transfer listesine girdiğini biliyoruz. Hatta Beşiktaş Kulbü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp başkanımız Yüksel Yıldırım'ı arayarak bu oyuncuyu transfer etmek istediklerini belirtmiş. Ancak biz oyuncumuzu şu an satmayı düşünmüyoruz." diye konuştu.

Aztopal, Beşiktaş ile herhangi bir bonservis ücreti konuşmadıklarını belirterek, "Nurullah Aslan ile Samsunspor'un 5 yıllık kontratı var. Bizim de kulüp olarak hedefimiz Süper Lig. Oyuncumuzu hedefimize ulaşıncaya kadar kadromuzda bulundurmayı planlıyoruz." ifadelerini bulundu.

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