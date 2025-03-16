Samsunspor'dan 'kırmızı kart' tepkisi: 'Çılgınca bir karar!'

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Fenerbahçe ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kadıköy'de golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından konuk ekipte, teknik direktör Thomas Reis, Mouandilmadji'ye gösterilen kırmızı karta tepki gösterdi.

NE YAŞANMIŞTI?

Mücadelenin henüz 4. dakikasında Skriniar'ı ittiği gerekçesiyle sarı kart gören Mouandilmadji, 75. dakikada hakem Cihan Aydın'a dokunduğu için ikinci sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

"ÇILGINCA BİR KARAR"

Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda oynamanın zor olduğuna dikkati çeken Reis, "Son oynamış oldukları Avrupa maçında çok yorulmuş ve efor sarf etmişlerdi. Rangers'tan yorgun geldiklerini biliyorduk. 50. dakikaya kadar skoru tutmayı düşünmüştük. Planımız bu yöndeydi. Takımımın defansif performansı çok iyiydi ama ofansif anlamda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ne yazık ki son pasları değerlendiremedik. Son dakikalarda Fenerbahçe'nin yakaladığı pozisyonlar vardı, biz biraz şanslıydık. Kırmızı kart pozisyonunda oyuncum ağzının kanadığını göstermek için hakeme küçük bir temasta bulundu ancak kırmızı kart gördü. Bu çılgınca bir karar bence. Takımca iyi bir performans gösterdik ve 1 puan aldık, çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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"YARDIMCI HOCAMA 'ÇOK İYİ OYUNCULAR GİRİYOR' DEDİM"

"Ligin sonuna kadar bu şekilde devam edip 3. sıradaki pozisyonumuzu korumak istiyoruz. Takımdaki oyuncular birbirleri için savaşıyor. Diğer takımların performanslarıyla alakalı konuşmayı seven birisi değilim. Bugün Fenerbahçe ilk değişiklik haklarını kullandıklarında yardımcı hocama 'Çok iyi oyuncular giriyor.' dedim. Fenerbahçe hem ofansif hem de defansif anlamda çok iyi oynayan bir takım. Statta oyunun durmasıyla ilgili ciddi tepkiler vardı. Oyuncular bazen dinlenmeleri gerektiğini biliyorlar. Sakatlıklar olabiliyor. Sağlık ekibinin girip kontrol etmesi çok normal. Zaten maçın sonuna da 8 dakika eklendi. Bu uzatmalarda da iyi savunma yaptık."