Samsunspor'dan hakem tepkisi: 'Kabul edilemez!'

#Samsunspor#Trabzonspor#Ziraat Türkiye Kupası
Samsunspordan hakem tepkisi: Kabul edilemez
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2026 16:22

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Samsunspor, karşılaşmanın hakemi olarak Atilla Karaoğlan'ın atanmasına tepki gösterdi.

Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın akşam Trabzonspor'u konuk edecek. Kırmızı-beyazlılar, karşılaşmaya Atilla Karaoğlan'ın atanmasına tepki gösterdi. 

Samsunspor'dan yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Daha iki hafta önce Çaykur Rizespor ile oynadığımız karşılaşmada, Teknik Direktörümüz Thorsten Fink’e tartışmalı bir kararla gösterdiği kırmızı kart sonrası 3 maç ceza almasına neden olan hakem Atilla Karaoğlan’ın, Trabzonspor ile oynayacağımız Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasına yeniden atanmasını kabul edilemez buluyoruz.

Teknik Direktörümüzün cezası henüz devam ederken, bu karara sebep olan hakemin sahada görev alacak olması futbolun adalet duygusuyla bağdaşmamaktadır.

Geniş bir hakem havuzu bulunmasına rağmen, böylesine kritik bir karşılaşma öncesinde aynı ismin tekrar maçımızda görevlendirilmesini doğru bulmadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Gözden KaçmasınReal Madridin galibiyetine Arda Güler damgası İspanyollar hayran kaldı: Türk oyuncu bir altın madeni Karanlığın ortasındaki ışıkReal Madrid'in galibiyetine Arda Güler damgası! İspanyollar hayran kaldı: 'Türk oyuncu bir altın madeni! Karanlığın ortasındaki ışık'Haberi görüntüle

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’nun, hatalı olduğunu düşündüğümüz bu kararı yeniden gözden geçirmesini bekliyoruz.

Kulübümüz, Türk futbolunda daima adalet ve eşitlik ilkesine sahip çıkmakta olup, futbolumuzu yönetenlerin de bu hassasiyetimizi anlamalarını beklemekteyiz.

#Samsunspor#Trabzonspor#Ziraat Türkiye Kupası

