Samsunspor'dan Galatasaray maçı sonrası açıklama: Hukuki zeminde tüm gücümüzle mücadele edeceğiz

Samsunspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 5 haftasında deplasmanda oynadıkları ve 4-2 kaybedilen Galatasaray maçının ardından bazı yerel basında ve sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarla ilgili hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5 haftasında dün akşam konuk olduğu Galatasaray'a 4-1 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar, mücadeleden sonra bazı yerel basında ve sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarla alakalı açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada Samsunspor’un, 19 Mayıs şehrinin birleştirici gücü olduğu, başkanın ve büyük camianın her bir ferdinin özverili katkıları sayesinde takımın, 11 senenin ardından Süper Lig’e yükseldiği belirtildi. Bazı sosyal medya hesapları ve yerel basında yer alan haber ile paylaşımlara tepki gösterilerek, “Transfer sürecini, ekibimizi, hocamızı, kulüp yönetimi işleyişini ve başkanımızı hedef alan hadsiz yorumları takip etmekteyiz. Maalesef ki bu yorumların bir kısmı da camiamız içinden kulübümüze ve başkanımıza yönelmektedir. Camiamızda eleştiriye her zaman değer verilmiştir. Büyük Samsunspor ailemiz teknik heyetinden, yönetiminden taraftarına Atatürk’lü armanın hak ettiği yere gelmesi için çaba sarf ederken, hakaret boyutuna varacak şekilde yapılan paylaşımları kınıyoruz” denildi.

Paylaşım ve yorumlar hakkında hukuki sürecin başlatılacağı da aktarılarak, “Samsunspor camiasının herhangi bir bileşenine yönelik bir hadsizliğe bugüne kadar sessiz kalmadık, bundan sonra da kalmayacağız. Camiamızın birlik ve beraberliğini bozmayı amaçlayan bu kötü niyetli şahıslara karşı hukuki zeminde tüm gücümüzle mücadele edeceğimizi büyük Samsunspor taraftarına ve spor kamuoyuna saygılarımızla bildiririz” ifadelerine yer verildi.