Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Sadece kazanmak anlamına gelmiyor

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Trednyol Süper Lig’in ilk 8 hafta sonunda 2. sırada olan Samsunspor’da Başkan Vekili Veysel Bilen, Nuri Asan Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Kamuoyuna yansıyan konular ve takımın son durumu hakkında bilgiler aktaran Bilen, milli aradan sonra oynayacakları Fenerbahçe maçının önemi, milli takımlara gitmeyen oyuncular, transfer yasağı ve birçok konuya açıklık getirdi.

"GEVŞEMEYE VE ŞIMARMAYA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Ligde bulundukları konum gereği şımarmaya ve gevşemeye tahammülleri olmadığının altını çizen Veysel Bilen, "Ligin ilk 8 haftası itibarıyla tüm futbol otoritelerinin takdirini kazanmış, oynadığı oyunla verdiği mücadele ve puan cetvelindeki sıralamasıyla şanlı mazisine tekrar geri dönme sinyali veren bir Samsunspor izlettirdiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz. Geldiğimiz nokta sorumluluğumuzu bir kat daha arttırıyor. Asla gevşemeye ve şımarmaya tahammülümüz yok. Çünkü geride oynanmayan 30 maç var. Bu köprünün altından geçecek çok sular akacak. Sezonun ikinci yarısı çok daha zor geçiyor. Ara transferde birçok takım kadrosunu güçlendiriyor, eksiklerini kapatıyor. Bu nedenle biz alabildiğimiz kadar puanı almak için mücadele edeceğiz. Sonra da sıralamadaki yerimize bakacağız" dedi.

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"FENERBAHÇE MAÇINI KAZANMAK SADECE KAZANMAK ANLAMINA GELMİYOR"

Ligin zorlu ekiplerinden Fenerbahçe’yi yenmelerinin yalnızca bir galibiyet olmadığına dikkat çeken Bilen, "Fenerbahçe - Samsunspor maçları her zaman zevkli, rekabetçi ve hafızalarda çok izleri olan maçlardır. 20 Ekim’de oynayacağımız maç da tam bir futbol şölenine dönüşecek. Oyuncu ve teknik ekibimiz bu maçı kafalarında oynamaya başladılar. Adana Demirspor maçının hemen ardından takım ara vermeden çalıştı. Pazartesi’den itibaren de hazırlıklar devam edecek. Fenerbahçe maçında sahada olanca gücüyle mücadele eden karakterli oyuncu gurubuyla kazanmak için sahaya çıkacağız. Tek düşüncemiz bu. Tüm camianın görüşü, bu maçı nasıl kazanırız diye. Fenerbahçe maçını kazanmanın sadece bir maç kazanmak anlamına gelmediğini biliyoruz. O zaman Samsunspor’u Türk futbol gündemine farklı taşıyacağımızı biliyoruz. O haftanın, ayın belki de sezonun konuşulacak maçlarından biri olacak. O nedenle bu maça taraftarların yoğun ilgisini görüyoruz. Hem kombine hem de bilet satışlarından stat tam dolu olacak. Bu ilgi ve iyi bir oyunla inşallah Fenerbahçe maçının ardından bunların olacağını görerek sohbet etmiş olacağız. Bu konuda da inancımız tam" diye konuştu.

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"TRANSFER YASAĞIMIZ SEZON SONU BİTİYOR"

Devre arası transfer tahtasının açılacağı söylemlerine de değinen Veysel Bilen, "Başkanımız Yüksel Yıldırım’ın demeçleri bazen cımbızlanarak farklı gündemler oluşturuluyor. Bizim net bu sezon için transfer yasağımız var. Ara transfer döneminde de transfer yapamıyoruz. Tahtamız bu sezon bitince 2025-2026 sezonu için açılacak. 'Şubat’ta transfer yapılacak' söylemleri yapılıyor. Bu hakikat ile ölçüşmüyor. Temmuza kadar transfer yasağımız var. Söylenmek istenen şubat başına kadar oyuncuyla görüşmemiz söz konusu olamaz. Dünyada da böyle ocak-şubatta ara transfer dönemi biter, bittikten sonra yeni sezon kadro yapılanması için çalışmalara başlarsınız. Başkanımız, şubat sonrası yeni sezon için çalışmaların başlayacağını ifade ediyor. Gözlemciler 12 ay boyunca izleme yapıyor. Teknik heyet bu oyuncularla ilgili raporu yönetime veriyor. Bu çalışmalar yıl boyu devam ediyor. Şubattan sonra lig konumumuz şekillenmeye başlayınca sözleşmesi bitecek oyuncularla görüşebilirsiniz. Zaten bir futbolcuyla sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalmadan önce görüşemiyorsunuz. Transfer diye bir şey söz konusu değil. Hazırlıklara, görüşmelere Şubat’tan itibaren başlanacağı ifade ediliyor" şeklinde konuştu.