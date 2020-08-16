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Hürriyet
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Futbol
DHA-Spor - Türkiye-Samsun - Gökhan İÇKİLLİ
Haber Giriş: 16.08.2020 - 17:09,Son Güncelleme:

Samsunspor'dan çifte transfer!

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Samsunspor'dan çifte transfer!
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TFF 1’inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, İsrail’in Beitar Jerusalem takımında oynayan Fransız hücum oyuncusu Ange-Freddy Plumain ile prensipte anlaşma sağladı.

Yılport Samsunspor’un resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Fransız hücum oyuncusu Ange-Freddy Plumain ve kulübü Beitar Jerusalem ile oyuncunun kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varılmıştır. Anlaşmanın oyuncunun Salı günü gerçekleştirilecek sağlık kontrolünün ardından resmileştirilmesi planlanmaktadır" denildi.

Sağ ve sol kanadın yanı sırada forvette de görev yapan 25 yaşındaki Ange-Freddy Plumain, 2019-2020 sezonunda Beitar Jerusalem takımında 27 maçta 6 gol attı.

Samsunspordan çifte transfer

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