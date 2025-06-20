Samsunspor'dan Cenk Tosun bombası! Ayrılığa sıcak bakıyor

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan Samsunspor, transferde büyük oynuyor.

CENK TOSUN BOMBASI

Fanatik'in haberine göre; Karadeniz ekibi, hücum hattını güçlendirmek için Fenerbahçe’nin tecrübeli forveti Cenk Tosun’u gündemine aldı. Kırmızı-Beyazlılar, 34 yaşındaki golcü oyuncunun transferi için Fenerbahçe ile temasa geçmeye hazırlanıyor. Cenk Tosun’un da daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda mücadele edecek olan Samsunspor, geniş ve deneyimli bir kadro kurma hedefinde. Bu doğrultuda Türk golcü eksikliğini “Tosun Paşa” lakaplı Cenk Tosun’la kapatmayı planlayan Karadeniz temsilcisi, yıldız oyuncuya resmi teklifi kısa süre içinde iletmeyi hedefliyor.

Haberin Devamı

1 YIL DAHA KONTRATI VAR

Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşmesi daha bulunan Cenk Tosun, geride kalan sezonda sarı-lacivertli formayla 22 maça çıkarken, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Hatırlanacağı üzere Cenk Tosun, 2018 yılında Beşiktaş’tan İngiliz ekibi Everton’a 22.5 milyon Euro’ya transfer olarak, o dönem Türkiye’den yurtdışına en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan futbolcu unvanını elde etmişti. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.