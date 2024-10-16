Samsunspor'da Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe için olay iddia: Bizi yenemezlerse taşlar yerinden oynayacak

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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig'in 9. haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesinde HT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe maçına taraftarın büyük ilgisi olduğunu söyleyen Yüksel Yıldırım, "Pazar günü bir maç oynanacak. Şehirde inanılmaz bir heyecan var. Biletler satıldı, bitti. Dolu tribünlere oynayacağız. Seyircilerin hepsi Samsun'dan gelmiyor, tüm illerden geliyor insanlar hem Samsunspor'u izlemek hem de Fenerbahçe için. Şehir için Fenerbahçe'nin gelmesi bir ayrıcalık, bizim için de fırsat. Anadolu şehrine dünya yıldızları gelecek." diye konuştu.

"ALİ KOÇ'U İSTİFAYA DAVET ETMEK İÇİN KORTEJ YAPTILAR"

Taraftarın şehir merkezinden stadyuma kortej yapacağını açıklayan Yüksel Yıldırım, "Samsunspor taraftarları kendi içinde kortej yapacakmış. Şehrin merkezinden kulüp binasına yürümek istiyorlarmış Bunu kim engelleyebilir? İki hafta önce Kadıköy'de Fenerbahçeliler de Ali Koç'u istifaya davet etmek için kortej yaptı." dedi.

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"FENERBAHÇE BURAYA STRESLİ GELECEK"

Fenerbahçe'nin kendilerine göre daha stresli olduğunu kaydeden Yüksel Yıldırım, "Fenerbahçe buraya stresli gelecek. Bizi yenemezlerse Fenerbahçe'de taşların yerinden oynayacağını hepimiz biliyoruz." şeklinde konuştu.

"GÖNLÜMDEN GEÇEN 2-1 KAZANMAK"

Hakemin konuşulmadığı bir maç olmasını istediğini söyleyen Yüksel Yıldırım, "Güzel bir maç olacağına inanıyorum. İki taraf da kazanmak için çıkacak. İki taraf da kazanmak istediği için topun oyunda kaldığı sürenin uzun olacağını bekliyorum. Hakemin konuşulmadığı bir maç olmasını istiyorum. Sadece güzel hareketleri konuşalım. Biz maçı kazanmak istiyoruz. Gönlümden geçen 2-1 kazanmak dedim, inşallah öyle olur. Olursa, biz ikinciliğimizi koruyacağız. Berabere biterse, Beşiktaş kazanırsa üçüncü sırada olacağız. Artık ufak ufak matematiksel hesaplar yapıyoruz. Bizim de bir hayalimiz var." diye konuştu.