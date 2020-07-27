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Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesindeki otelde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kamp kapsamında günde çift antrenman yapan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki akşam antrenmanında pas çalışması gerçekleştirdi.
Samsun ekibi, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı teknik ve taktik çalışmayla tamamladı.
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