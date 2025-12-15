Samsunspor'da Thomas Reis gelişmesi! Başkan Yüksel Yıldırım duyurdu

Haberin Devamı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Başakşehir FK karşısında 2-0’lık alınan mağlubiyetin ardından sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu.

Herkesin müsterih kalmasını söyleyen Yüksel Yıldırım, Samsun’da Şampiyonlar Ligi müziğini çaldıracağını söyledi. Ardından kırmızı-beyazlı takımda görev alan Alman teknik adam Thomas Reis ile 2 yıllık sözleşme için her konuda anlaştıklarını belirten Yıldırım, imzaların karşılıklı olarak devre arasında atılacağını söyledi.

‘MAINZ 05 KARŞISINDA GALİP GELİP, AVRUPA’DA İLK 8’DE DEVAM ETMEK İÇİN TAKIMA ÖZEL BİR PRİM AÇIKLAYACAĞIM’

Sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan Yıldırım, “Sevgili Samsunspor Camiasına El Salvador dan sesleniyorum: Maçı otel odamda iş arkadaşlarım ile birlikte seyrettik ve sizler gibi kahroldum. Camiamızın müsterih olmasını istiyorum. Bana güvenin. Bu takımı Şampiyonlar Liginde almadım ama Şampiyonlar Liginde oynarken birlikte destekleyeceğimizin garantisini veriyorum. Bu takımın başarısı için ne gerekiyorsa gerekenler imkanlar çerçevesinde yapılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın! Thomas Reis Hocamızla sözleşmesi 2 yıl daha uzatılması konusunda anlaşmaya vardık. Devre arası yeni sözleşmesi karşılıklı imzalanacaktır. Kendisi ile kulübümüzün ileriki hedefleri ve yeni transferlerimiz konusunda mutabık kaldık. Adım adım her şeyi çözeceğiz. Başarının bir günde gelmeyeceğini bizlere kendisi söyledi. Adım adım hedeflerimize emin adımlarla gideceğiz. Lütfen rahat olun ve oyuncular üzerinde gereksiz baskı yaratmayın. Bu takım devre arasına kadar gerekeni yapacağına hiç kuşkum yok. Birlikte başaracağız. Birlikte biz bir aileyiz. Şimdi Hedef Mainz maçı. Latin Amerika'daki iş programımı değiştirdim. Takımımızla birlikte olmak için El Salvador'dan çarşamba sabahı Frankfurt, Almanya'ya uçacağım. Mainz maçı öncesi tüm takımla kenetlenip gerekli uyarıları yaparak takıma bir motivasyon toplantısı yapmayı planlıyorum. Ayrıca bu maçta galip gelip ilk 8'de kupaya devam etmek için de takıma özel bir prim açıklayacağım” ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı