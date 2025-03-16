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Samsunspor'da Okan Kocuk, kalesine duvar ördü! Yaptığı kurtarışlarla Fenerbahçe'ye geçit vermedi

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#Fenerbahçe#Okan Kocuk#Mourinho
Samsunsporda Okan Kocuk, kalesine duvar ördü Yaptığı kurtarışlarla Fenerbahçeye geçit vermedi
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 23:04

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan ve 0-0 sona eren Fenerbahçe - Samsunspor karşılaşmasına konuk ekibin file bekçisi Okan Koçuk damgasını vurdu.

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Fenerbahçe ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de oynanan müsabaka 0-0 eşitlikle tamamlanırken, Samsunspor kalecisi Okan Kocuk, yaptığı kurtarışlarla damga vurdu.

MİLLİ ARAYA KAYIPLA GİRDİ

Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte bu sezonki 5. beraberliğini aldı. Sarı-lacivertliler milli maç arasına puan kaybıyla girdi.

SON 3 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Ligin en az gol (23) yiyen takımı olan Fenerbahçe, Karadeniz ekibine karşı da kalesini gole kapattı. Galatasaray ve Antalyaspor müsabakalarında kaleyi İrfan Can Eğribayat korurken, Samsunspor'a karşı Dominik Livakovic görev yaptı. Kanarya, bu süreçteki 3 maçta da kalesinde gol görmedi.

Fenerbahçe, bu sezon 12. kez rakiplerine karşı kalesini gole kapattı.

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9 MAÇLIK SERİ SON BULDU

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Sarı-lacivertliler, son 3 hafta 2. kez beraberlik yaşadı. Karadeniz ekibiyle oynadığı maç öncesi evinde son 9 maçta hanesine 3'er puan yazdıran Fenerbahçe, bu seriyi sürdüremedi. İlk olarak ligin 6. haftasında sahasında Galatasaray'a mağlup olan Kanarya, sonrasında çıktığı 9 maçı da kazandı. Öte yandan Fenerbahçe, bu sezon 3. kez bir maçta gol bulamadı.

KÖTÜ İSTATİSTİK DEVAM ETTİ

Fenerbahçe'nin ilk 6 sıradaki takımlara karşı olan kötü istatistiği bu maçta da devam etti. Mourinho yönetiminde, şu ana kadar ligin ilk 5 sırasındaki rakiplere karşı oynadığı 6 maçta galibiyet alamadı.

KADIKÖY'DE İLK KEZ

Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez bir iç saha mücadelesinde gol atmayı başaramadı.

Samsunspor'a karşı 1.99 xG yakalayan Fenerbahçe, Karadeniz ekibinin kalecisi Okan Kocuk'u geçmeyi başaramadı. Rakip takım kalesine 6'sı isabetli olmak üzere tam 28 şut gönderen sarı - lacivertli futbolcular, Kocuk'un geçmeyi başaramadı.

Öte yandan mücadelede altı kurtarış yapan Okan Kocuk, bu sezon Süper Lig'deki en yüksek sayısını tekrarladı.

THOMAS REIS'TEN TEBRİK

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunanThomas Reis, oyuncusu Okan Kocuk'a özel bir parantez açarak, "Bir hoca olarak, oyuncularım hakkında çok konuşmayı seven biri değilim. Saha kenarında bazen çılgınca hareketlerim oluyor ama inanılmaz bir atmosferde oyuncularınızı ateşlemeye çalışıyorsunuz. Bunlar olabiliyor. Oyuncularım beni tanıyor. Maçtan sonra Okan ile konuştum. Oynamış olduğu oyundan dolayı kendisini tebrik ettim." ifadelerini kullandı.

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#Fenerbahçe#Okan Kocuk#Mourinho

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