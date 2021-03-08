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GeriFutbol Samsunspor'da "Kadına şiddete dur" mesajı için mor forma
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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.03.2021 - 16:08 | Son Güncelleme:

Samsunspor'da "Kadına şiddete dur" mesajı için mor forma

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Samsunspor'da "Kadına şiddete dur" mesajı için mor forma

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için gelecek sezonki alternatif formasının rengini "mor" olarak belirledi.

Kulübün sosyal medya hesabından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılan açıklamada, Yılport Samsunspor'un, varlıkları ve emekleri ile dünyayı yaşanabilir kılan tüm kadınların yanında olduğu belirtildi.

Samsunsporda Kadına şiddete dur mesajı için mor forma

Gelecek sezon sporcuların giyeceği alternatif formanın mor renkte olacağı duyurulurken, şu ifadelere yer verildi:

"Kadına şiddetin zihinlerdeki değişimle biteceğini biliyoruz. Bu değişime destek olmak ve dikkati çekmek için önümüzdeki sezon giyeceğimiz alternatif formamızın rengini mor yapma ve satışından elde edilecek gelirin bir kısmını bu mücadeleyi veren derneklere bağışlama kararı aldık. Değişimi hep birlikte başlatacak, hep birlikte 'şiddete dur' diyeceğiz. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

 

Samsunsporda Kadına şiddete dur mesajı için mor forma

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