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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.09.2020 - 17:56 | Son Güncelleme:

Samsunspor'da iki koronavirüs vakası açıklandı

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Samsunspor'da iki koronavirüs vakası açıklandı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 27 Eylül Pazar günü deplasmanda oynanacak Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı öncesinde tüm futbolcuların Kovid-19 testi yaptırdığı belirtildi.

Yapılan tetkikler sonucunda 2 futbolcunun testinin pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, futbolcuların sağlık durumun iyi olduğu, evlerinde izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.

Samsunspor'da geçen hafta da bir futbolcuda Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Samsunsporda iki koronavirüs vakası açıklandı

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