Samsunspor'da hedef koltuğu korumak!

Konferans Ligi’nde ülkemizi temsil eden Samsunspor bugün saat 23.00’te İzlanda ekibi Breidablik ile deplasmanda karşılaşacak. 23.00’te başlayacak mücadeleyi Ukraynalı Denys Shurman yönetecek. Maçı TRT 1’den ekranlara gelecek. Karadeniz ekibi, 4 maçını da kazanarak liderliğini sürdürmek ve ilk 8’e girme hedefinde büyük bir adım atmak istiyor.

TEMSiLCiMiZDE 7 EKSiK

Samsun'da Ntcham, Coulibaly, Sousa ve Satka sakat, Celil cezalı, Ndiaye ve Eyüp de isimleri listede olmadığı için oynamayacak.

Muhtemel 11'ler;

Breidablik: Einarsson, Valgeirsson, Orrason, Margeirsson, Jonsson, Gunnlaugsson, Arnor Jonsson, Ludviksson, Thorsteinsson, Ingvarsson, Omarsson.

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yunus Emre, Emre Kılınç, Holse, Musaba, Mouandilmadji.

