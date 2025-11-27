Samsunspor'da hedef koltuğu korumak!

Güncelleme Tarihi:
Konferans Ligi’nde ülkemizi temsil eden Samsunspor bugün saat 23.00’te İzlanda ekibi Breidablik ile deplasmanda karşılaşacak. 23.00’te başlayacak mücadeleyi Ukraynalı Denys Shurman yönetecek. Maçı TRT 1’den ekranlara gelecek. Karadeniz ekibi, 4 maçını da kazanarak liderliğini sürdürmek ve ilk 8’e girme hedefinde büyük bir adım atmak istiyor.
TEMSiLCiMiZDE 7 EKSiK
Samsun'da Ntcham, Coulibaly, Sousa ve Satka sakat, Celil cezalı, Ndiaye ve Eyüp de isimleri listede olmadığı için oynamayacak.
Muhtemel 11'ler;
Breidablik: Einarsson, Valgeirsson, Orrason, Margeirsson, Jonsson, Gunnlaugsson, Arnor Jonsson, Ludviksson, Thorsteinsson, Ingvarsson, Omarsson.
Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yunus Emre, Emre Kılınç, Holse, Musaba, Mouandilmadji.