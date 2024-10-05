Samsunspor'da hedef 4'te 4! Rakip Adana Demirspor...

Haberin Devamı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 3 deplasman mücadelesinden de gol yemeden galibiyetle ayrıldı. Gaziantep FK’yı 1-0, Hatayspor’u 3-0 ve Çaykur Rizespor’u da 1-0 ile geçen kırmızı-beyazlılar, ligin son sırasındaki Adana Demirspor’u da yenerek deplasmanda 4’te 4 yapmak istiyor.

Ligdeki son 3 maçından da galibiyetle ayrılan Samsun temsilcisinin ilk 7 maç sonunda 5 galibiyet, 2 beraberlik ile 15 puanı bulunuyor. Bu karşılaşmalarda rakip filelere 11 gol gönderen kırmızı-beyazlılar, kendi kalesinde ise 6 gol gördü.

Deplasmanda tüm maçlarını gol yemeden kazanan Samsunspor, Adana Demirspor’u da mağlup ederek, milli ara öncesi üst sıralardaki yerini pekiştirmek istiyor. Adana Demirspor ise karşılaşma öncesinde 7 maçta 6 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 1 puanla son sırada bulunuyor. Adana temsilcisi bu sezon Süper Lig’de oynadığı 3 iç saha karşılaşmasında da mağlubiyet ile ayrıldı.

Haberin Devamı

Adana Demirspor ile Samsunspor arasında 6 Ekim Pazar günü saat 16.00’da Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu’nun yardımcılıklarını ise Mehmet Kırsal ve Murat Altan üstlenecek