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Samsunspor'da Fuat Çapa'nın takımdaki geleceği belli oldu

#Spor Toto 1. Lig#Samsunspor#Fuat Çapa
Samsunsporda Fuat Çapanın takımdaki geleceği belli oldu

Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu, 12 Nisan Salı günü Yüksel Yıldırım başkanlığında İstanbul’da toplandı.

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Yönetim kurulu toplantısına; Teknik Direktör Fuat Çapa, Soner Soykan, Veysel Bilen ve Batu Kaplan da katıldı.

Gündemdeki gelişmeler değerlendirildi ve yönetim kurulu tarafından şu kararlar alındı:

Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu olarak, teknik direktörümüze ve ekibine olan güvenimiz devam etmekte olup, teknik ekibin görevini sürdürmesi kararlaştırılmıştır. Her zaman vurguladığımız üzere, son düdük çalana kadar, matematiksel olarak play-off iddiamızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu konuda yönetim kurulumuz, idari ekibimiz ve teknik ekibimiz gerekli tedbirleri alarak çalışmalarını yürütecektir. 17 Nisan’da oynanacak Eyüpspor maçı başta olmak üzere, kalan yedi maçımızı kazanmak için, oyuncularımızın görev ve sorumluluklarının bilinciyle hareket etmeleri istenmiş olup, kendilerine gerekli uyarılar yapılmıştır. Başarının ekip çalışması ile mümkün olacağı bilinciyle, hemen herkesin üzerine düşeni fazlasıyla yapacağına olan inancımızı yinelemekteyiz. Aksi durumda çok daha radikal kararların alınması kaçınılmaz olacaktır. Taraftarlarımızın haklı tepkilerini saygıyla karşılıyoruz. Onların üzüntülerini paylaşıyoruz. El ele, başarıya birlikte ulaşmak için, kulüp olarak her türlü fedakarlık yapılmaktadır ve takımımıza olan güven ve desteğin sezon sonuna kadar aynı şekilde sürdürülmesi kararlaştırılmıştır.”

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#Spor Toto 1. Lig#Samsunspor#Fuat Çapa

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