Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam'dan isyan! "Aklım almıyor..."

Şampiyonluk mücadelesi verdikleri Adana Demirspor maçındaki hakem kararları hakkında konuşan deneyimli teknik adam, eleştiride bulundu.

Adana Demirspor - Balıkesirspor maçındaki hakem kararlarını eleştiren Sağlam, "Adana Demirspor'un gollerini seyrettik, Türk futbolunda Türk hakemliği adına bir skandal ortaya çıkmış. İptal edilen gol, aklım almıyor, çok konuşulacak bir iş. İnsan üzülüyor." dedi.

Son haftada şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini belirten Sağlam, "Bursa'da son haftada Fenerbahçe'den elde ettiğimiz şampiyonluğu inşallah burada Samsunspor ile de alacağız, buna inanıyorum." diye konuştu.

ŞİMŞEK: "BU KADAR OLMAZ, GÜNAH"

Adana Demirspor'a 3-0 kaybeden Balıkesirspor'da ise Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "Adana Demirspor'a gol atıyoruz, ofsayt yok, ofsayt kalkıyor, hep bize mi denk geliyor? Burada emek sarf ediyoruz, çoluğumuz çocuğumuz için emek veriyoruz, emeklere saygı gösterin, bu kadar olmaz, günah!" ifadelerini kullandı.

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