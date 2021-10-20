Samsunspor'da Erol Malkoç sesleri

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Yılport Samsunspor, teknik direktörlük görevi için son olarak Erol Malkoç ismini gündemine aldı. Asist Analiz'in özel haberine göre, Türkiye’de sürekli çalışan antrenörlere sıcak bakmayan yönetim, Şenol Güneş’in eski yardımcısı; Fransa, Belçika ve Fas tecrübeleri olan 47 yaşındaki antrenör ile görüşme yapacak.

Erol Malkoç’un, Belçika Futbol Federasyonu’ndan Pro Lisansı bulunuyor. 47 yaşındaki antrenör; Fransızca, İngilizce ve Türkçe biliyor.

Hâlihazırda Fas 1. Lig takımlarından Olympique Khouribga'nin teknik sorumlusu olan Erol Malkoç; ülkemizde daha önce Beşiktaş, Antalyaspor, Sivasspor ve Göztepe’de çalışmıştı.

Öte yandan, 2016’da Antalyaspor’un; Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe’yi 4-2 mağlup ettiği maçta da kırmızı-beyazlı takımın başında Erol Malkoç bulunuyordu.