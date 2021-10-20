Samsunspor'da Erol Malkoç sesleri

Yılport Samsunspor, teknik direktörlük görevi için son olarak Erol Malkoç ismini gündemine aldı. Asist Analiz'in özel haberine göre, Türkiye’de sürekli çalışan antrenörlere sıcak bakmayan yönetim, Şenol Güneş’in eski yardımcısı; Fransa, Belçika ve Fas tecrübeleri olan 47 yaşındaki antrenör ile görüşme yapacak.
Erol Malkoç’un, Belçika Futbol Federasyonu’ndan Pro Lisansı bulunuyor. 47 yaşındaki antrenör; Fransızca, İngilizce ve Türkçe biliyor.
Hâlihazırda Fas 1. Lig takımlarından Olympique Khouribga'nin teknik sorumlusu olan Erol Malkoç; ülkemizde daha önce Beşiktaş, Antalyaspor, Sivasspor ve Göztepe’de çalışmıştı.
Öte yandan, 2016’da Antalyaspor’un; Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe’yi 4-2 mağlup ettiği maçta da kırmızı-beyazlı takımın başında Erol Malkoç bulunuyordu.
Son dakika haberleri: CDC'den flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi
Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü oyuncu Ebru Polat'ın klibinde oynamış!
Bir taksi plakası bir kişinin olacak
SGK'lı olanları ilgilendiriyor... Birçok kişi yanıtını tam bilmiyor! Prim iadesi hakkında önemli detay
CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!