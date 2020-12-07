Samsunspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kırmızı-beyazlı ekibin yarın sahasında yapacağı Menemen Belediyespor maçı öncesinde tüm oyuncular Kovid-19 testinden geçti. Yapılan testler sonucunda bir oyuncunun Kovid-19'a yakalandığı belirlendi.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Menemenspor maçı öncesi dün yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış, 1 oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, evinde izolasyon ve tedavi süreci devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...