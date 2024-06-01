Samsunspor'da 8 futbolcu serbest statüye geçti

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Samsunspor, 11 yıl sonra boy gösterdiği Süper Lig’i 43 puanla 13. sırada bitirerek ligde kaldı. FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağı getirilen ancak İsviçre Federal Mahkemesi tarafından 1 dönem ertelenen ceza, aksi bir karar çıkmadığı sürece 2024-2025 sezonu yaz ve kış transfer sezonunda uygulanacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte bu sezon kadroda bulunan 8 oyuncunun sözleşmeleri ise 1 Haziran itibarıyla sonra ererek, ‘serbest oyuncu’ konumuna düştü.

Kırmızı-beyazlı ekipte 31 Mayıs’a kadar sözleşmeleri bulunan oyunculardan stoper Alim Öztürk, kaleci Jakup Szumski, kenar forvet Moryke Fofana, ofansif orta saha Muhammed Gümüşkaya (kiralık), orta saha Muhammet Ali Özbaskıcı, ön libero Osman Çelik, 6 numara Taylan Antalyalı (kiralık) ve savunma oyuncusu Zeki Yavru serbest oyuncu konumuna düştüler.



9 oyuncu kiralıktan dönecek

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Karadeniz temsilcisinde sözleşmesi biten oyuncuların yanı sıra sezonu başka takımlarda tamamlayan oyuncular da Samsunspor’a geri döndü.

Santrafor Ahmet Sağat, sağ bek Ali Ülgen, sağ kanat Barış Alıcı, stoper Berk Taşkın, 6 numara Celil Yüksel, stoper Elano Yegen, kenar beki Nanu Gomes, kanat forvet Gaetan Laura ve forvet Polat Yaldır kiralandıkları takımlardaki sürelerini doldurarak Samsun temsilcisine katıldı.

Öte yandan Samsunspor’da kaleciler Okan Kocuk, Muammer Yıldırım, defans oyuncuları Rick Van Drongelen, Lubo Satka, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Marc Bola ile Mustafa Haluk Tan, orta saha oyuncuları Carlo Holse, Emre Kılınç, Flevien Tait, Ait Bennasser, Oliver Ntcham, Kingsley Schindler, Soner Aydoğdu, Arbnor Muja, forvetler Marius Mouandilmadji, Ercan Kara, Landry Dimata ve Benito Raman’ın sözleşmeleri devam ediyor.

Gözden Kaçmasın Samsunspor yeni sezonda Markus Gisdol'la devam etmeyecek Haberi görüntüle

Samsunspor’da sözleşmesi sona eren oyunculardan anlaşılanlar ile gelecek sezon da yola devam edilmesi bekleniyor.

Samsunspor'da Teknik Direktör Markus Gisdol de sezon sonu takımdan ayrılmıştı. Kırmızı-beyazlılar yeni sezonda takımı çalıştıracak teknik direktör arayışlarına da devam ediyor.