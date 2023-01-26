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Samsunspor'da 2 transfer

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Samsunspor#Soner Aydoğdu
Samsunsporda 2 transfer
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 21:45

Spor Toto 1’nci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor forması giyen Soner Aydoğdu ve TFF 3’üncü Lig ekiplerinden Akhisarspor’dan Halil Yeral ile 2.5 yıllık anlaşma sağladı.

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Geçtiğimiz günlerde Fransa 3’üncü Lig takımlarından Red Star FC forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Moussa Yann Cedric Guel ile 2,5+1 yıllık anlaşma sağlayan kırmızı-beyazlı ekip, bugün de 2 transfer birden açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada; Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor forması giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ve TFF 3. Lig ekiplerinden Akhisarspor forması giyen 23 yaşındaki kaleci Halil Yeral ile 2,5 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

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#Transfer#Samsunspor#Soner Aydoğdu

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