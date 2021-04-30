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GeriFutbol Samsunspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Futbol
Haber Giriş: 30.04.2021 - 19:15 | Son Güncelleme:

Samsunspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Samsunspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yarın oynanacak Ankaraspor maçı öncesinde futbolcuların PCR testinden geçtiği belirtildi.
Açıklamada, iki futbolcunun test sonucunun pozitif olduğu, oyuncuların genel sağlık durumunda sorun bulunmadığı, evlerinde izolasyon ve tedavi sürecine başlanıldığı kaydedildi.

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