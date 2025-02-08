×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Samsunspor'a iç sahada yan bakılmıyor

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Samsunpor#Thomas Reis
Samsunspora iç sahada yan bakılmıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 14:48

Samsunspor, Süper Lig'de iç sahada oynadığı son 9 iç saha maçının 7’sini kazanırken, 2'sinde de berabere kaldı.

Haberin Devamı

Samsunspor, Süper Lig'in başında sahasında oynadığı ilk 2 maçı kaybettikten sonra 19 Mayıs Stadyumu’nda bir daha mağlubiyet yüzü görmedi.

Deplasmandaki başarılı grafiğini iç sahaya da yansıtan Karadeniz temsilcisi, 14 Eylül 2024 tarihinde Konyaspor’a yenildikten sonra evinde oynadığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Kırmızı-beyazlılar bu süreçte Başakşehir’i 2-0, Göztepe’yi 4-3, Antalyaspor’u 2-0, Bodrumspor’u 4-0, Trabzonspor’u 2-1, Gaziantep FK’yı 2-1 ve son olarak Hatayspor’u da 2-0 mağlup etti. Samsun temsilcisi, Fenerbahçe ile 2-2 ve Alanyaspor ile de 1-1 beraber kaldı. Bu sezon sahasında 11 maç oynayan Samsunspor toplamda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar, rakip filelere 21 gol gönderirken, kalesinde ise 10 gol gördü.

Haberin Devamı

BUGÜN YENİLEME, 2 GÜN İZİN

Samsunspor, Hatayspor galibiyetinin ardından bugün Teknik Direktör Thomas Reis idaresinde yenileme antrenmanı yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, dinamik ısınma, rondo ve dar alanda oyun ile günü tamamladı. Oyunculara 2 gün izin veren Reis, salı gününden itibaren takımı Konyaspor mücadelesine hazırlayacak.

Gözden KaçmasınThomas Reis: Kulüpten ayrılmayı onlar istedilerThomas Reis: 'Kulüpten ayrılmayı onlar istediler'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Samsunpor#Thomas Reis

BAKMADAN GEÇME!