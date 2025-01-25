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Samsunspor'a Emre Kılınç'tan kötü haber

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#Süper Lig#Samsunspor#Sporanasayfa
Samsunspora Emre Kılınçtan kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 13:01

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da Emre Kılınç'ın parmağında kırık tespit edildiği bildirildi.

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Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, dün akşam oynanan Gaziantep FK maçının ilk yarısında yaşanan pozisyonda Emre Kılınç'ın sağ el ikinci parmak tarak kemiğinde kırık meydana geldiği belirtildi.

Tecrübeli oyuncunun sağlık ekibinin müdahalesiyle karşılaşmayı tamamladığı aktarılan açıklamada, Emre Kılınç'ın cerrahi tedavisine bugün başlanacağı kaydedildi.

EMRE KILINÇ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Samsunspor'un hücum hattındaki en önemli silahlarından biri olan Emre Kılınç, bu sezon kırmızı-beyazlı formayla çıktığı 16 maçta 5 asist yaptı.

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#Süper Lig#Samsunspor#Sporanasayfa

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