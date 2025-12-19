×
Samsunspor'a Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk sürprizi! Rakip olabilirler

Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2025 10:43

UEFA Konferans Ligi'nin altıncı ve son haftasında Shakhtar Donetsk, sahasında karşılaştığı HNK Rijeka ile 0-0 berabere kaldı ve son 16 turu biletini kaptı. Play-off turundan gelecek rakibini bekleyecek olan Shakhtar Donetsk'in yolu yeniden Türkiye'den geçebilir.

Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nde lig etabının son haftasında HNK Rijeka'yı konuk etti. Mücadele başladığı gibi, golsüz sona erdi.

Bu sonucun ardından Arda Turan'ın öğrencileri lig etabını 13 puan ve +5 averajla 6. sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

Shakhtar Donetsk'in muhtemel rakipleri arasında Konferans Ligi'ni 12. sırada tamamlayarak play-off turuna kalan temsilcimiz Samsunspor bulunuyor.Temsilcimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri Kuopion ve Shkendija oldu.

Samsunspor, play-off turunu geçmesi durumunda muhtemel rakipleri arasında Shakhtar Donetsk ve Rayo Vallecano yer alıyor.

KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ

Eleme turu play-off kura çekimi 16 Ocak 2026'ta yapılacak. İlk maçlar 19 Şubat 2026, rövanşlar ise 26 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak.

