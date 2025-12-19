Samsunspor'a Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk sürprizi! Rakip olabilirler

Güncelleme Tarihi:
Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nde lig etabının son haftasında HNK Rijeka'yı konuk etti. Mücadele başladığı gibi, golsüz sona erdi.
Bu sonucun ardından Arda Turan'ın öğrencileri lig etabını 13 puan ve +5 averajla 6. sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.
Shakhtar Donetsk'in muhtemel rakipleri arasında Konferans Ligi'ni 12. sırada tamamlayarak play-off turuna kalan temsilcimiz Samsunspor bulunuyor.Temsilcimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri Kuopion ve Shkendija oldu.
Samsunspor, play-off turunu geçmesi durumunda muhtemel rakipleri arasında Shakhtar Donetsk ve Rayo Vallecano yer alıyor.
KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ
Eleme turu play-off kura çekimi 16 Ocak 2026'ta yapılacak. İlk maçlar 19 Şubat 2026, rövanşlar ise 26 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak.