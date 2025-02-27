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Samsunspor yabancı, Kasımpaşa yerli hakem istiyor!

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#Süper Lig#Samsunspor#Kasımpaşa
Samsunspor yabancı, Kasımpaşa yerli hakem istiyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 07:00

İki Süper Lig takımından yabancı hakem çıkışı.

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Süper Lig g takımlarından Samsunspor, ligde F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor’la oynayacağı maçları yabancı hakemlerin yönetmesi için TFF’ye başvuru yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada “Türk futbolunun şeffaf, güvenilir ve adil bir ortamda yönetilmesi adına, kritik maçlarda yabancı hakem uygulamasının devam etmesi gerektiğine inanıyoruz” denildi.

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Bu hafta G.Saray’ı konuk edecek olan Kasımpaşa ise maçı yerli hakemin yönetmesini istiyor. Başkan Fatih Saraç, yabancı hakem talebinde bulunmayacaklarını yazılı olarak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na iletti

Sivas Başkanı Bahattin Eken de “Kendi hakemlerimize güvenmeyip çözümü yabancılarda aramak, hakemlerimize ve tüm Türk futboluna yapılmış bir hakarettir” dedi.

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#Süper Lig#Samsunspor#Kasımpaşa

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