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Samsunspor vefat eden futbolcularını unutmadı

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#Samsunspor#Beşiktaş#Süper Lig
Samsunspor vefat eden futbolcularını unutmadı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 07:00

Karadeniz ekibi, 20 Ocak 1989’da trafik kazasında vefat eden futbolcularını andı. Konuk ekip, maç öncesi ısınma idmanına, kazada ölenlerin fotoğraflarının yer aldığı tişörtlerle çıkarken, taraftarlar da koreografi yaptı.

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Samsunspor futbol şehitlerini unutmadı. Kırmızı beyaz siyahlı takım, 20 Ocak 1989 tarihinde trafik kazanasında hayatını kaybeden kafiledeki teknik direktör ve futbolcuları unutmadı ve Beşiktaş maçından önce onların fotoğraflarının yer aldığı tişörtle ısınmaya çıktı, maçta da siyah forma giydi. Samsunsporlu taraftarlar da vefat edenler için koreografi gerçekleştirdi. Trafikte Haklarım Derneği öncülüğünde başlatılan #TrafikKazalarınaDurDe kampanyasına destek veren Samsunspor, aynı zamanda trafik güvenliği konusunda toplumsal bilinç oluşturmayı hedefledi. Kampanya çerçevesinde hazırlanan farkındalık videosunda Samsunspor’un oyuncuları, trafik kazalarının büyük ölçüde önlenebilir olduğunu vurguladı.

 

 

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#Samsunspor#Beşiktaş#Süper Lig

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