Samsunspor vefat eden futbolcularını unutmadı

Haberin Devamı

Samsunspor futbol şehitlerini unutmadı. Kırmızı beyaz siyahlı takım, 20 Ocak 1989 tarihinde trafik kazanasında hayatını kaybeden kafiledeki teknik direktör ve futbolcuları unutmadı ve Beşiktaş maçından önce onların fotoğraflarının yer aldığı tişörtle ısınmaya çıktı, maçta da siyah forma giydi. Samsunsporlu taraftarlar da vefat edenler için koreografi gerçekleştirdi. Trafikte Haklarım Derneği öncülüğünde başlatılan #TrafikKazalarınaDurDe kampanyasına destek veren Samsunspor, aynı zamanda trafik güvenliği konusunda toplumsal bilinç oluşturmayı hedefledi. Kampanya çerçevesinde hazırlanan farkındalık videosunda Samsunspor’un oyuncuları, trafik kazalarının büyük ölçüde önlenebilir olduğunu vurguladı.