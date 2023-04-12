Samsunspor-Tuzla maçında herkesi şaşırtan olay! Bünyamin Yürür oyundan çıkmadı ve...

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Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında lider Samsunspor sahasında karşılaştığı Tuzlaspor engelini de aştı. 2'de Philip Awuku'nun kendi kalesine attığı golle Kırmızı-Beyazlılar, İstanbul ekibini 1-0 mağlup etti.

Böylece puanını 66 yapan ve takipçisi Eyüp'le farkı maç fazlasıyla 6'ya çıkartan Karadeniz ekibi, 2 haftasını hükmen galip geçeceği ligde kalan 3 maçtan 1'ini yenerse diğer sonuçlara bakmadan Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek.

75'te sahaya sürdü, 89'da çıkarmak istedi

Samsunspor açısından oldukça keyifli bir karşılaşma geride kalırken Tuzla cephesinde kriz çıktı. Yeşil sahalarda çok ender rastlanan olaylardan biri yaşandı. Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Kemal Tavacı oyuna müdahale etmek için 75'te Muhammed Demirci'yi kenara aldı ve Bünyamin Yürür'ü sahaya attı. Tavacı, 89'da ise flaş bir kararla Bünyamin'i oyundan almak istedi.

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Oyundan çıkmadı, takım arkadaşı soyunma odasına gitti

4. hakem tabelayla Bünyamin-Giannelli Imbula değişikliğini gösterince Bünyamin Yürür kenara tepki gösterdi. 14 dakika evvel sahaya sürülen 25 yaşındaki futbolcu oyundan çıkmak istemedi, böylece değişiklik de gerçekleşmedi. İmbula ise direkt soyunma odasına gitti!