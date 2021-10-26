Samsunspor, Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Yılport Samsunspor: 2 - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1 - Samsun temsilcisi 4. tura yükseldi
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Gürcan Hasova, Mustafa Tosun, Salih Burak Demirel
Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Ali Ülgen, Cihan Kahraman (Dk. 79 Bah), Gökhan Karadeniz (Dk. 59 Hüseyin Öztürk), Mehmet Akyüz (Dk. 59 Ali Kılıç), Kevin Boli, Çinari (Dk. 65 Polat Yaldır), Berk Taşkın, Semih Altıkulaç, Melih Altıkulaç (Dk. 65 Yunus Emre Çift), Melih Okutan
Karatay Termal 1922 Konyaspor: Bahattin Tuğrul Aygün, Mücahit Kaya, Cihat Aktaş (Dk. 66 Mert Dikici), Çağrı Yağız Yasak (Dk. 66 Fuat Duran), Şehmus Aslan, Hüseyin Mert Uyanıker, Ali Karakaya, Hacı Ömer Doğru, Mehmet Ali Büyüksayar (Dk. 75 Mustafa Batuhan Altıntaş), Tamer Aşık, Emre Kartal
Goller: Dk. 3 Tamer Aşık (Kendi kalesine), Dk. 87 Bah (Yılport Samsunspor), Dk. 21 Hacı Ömer Doğru (Penaltıdan) (Karatay Termal 1922 Konyaspor)
Sarı kart: Dk. 90 1 Ali Kılıç (Yılport Samsunspor)
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