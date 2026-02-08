Samsunspor-Trabzonspor maçını yazdı: Takımın her şeyi olmasa da 'çoğu şeyi benim' mesajı verdi!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında Trabzonspor, Samsunspor'a konuk oldu.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Trabzonspor, 3-0'lık skorla kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 23 ve 81. dakikada Paul Onuachu ile 90+1. dakikada Ernest Muçi kaydetti.

ONUACHU'NUN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Samsunspor'da Ndiaye'nin ön alanda kaptığı toptan sonra gelişen kontratakta topu taşıyan Folcarelli, ceza sahasının sağında olan Oulai'ye pasını verdi. Oulai, kale alanının önüne koşu yapan Onuachu'ya doğru topu havalandırdı. Müsait pozisyonda olan Onuachu yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ancak pozisyon sonrası VAR monitörüne giden maçın hakemi Alper Akarsu Nwaiwu'nun Ndiaye'ye yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi ve gol kararını iptal etti.

Fatih Tekke'nin ekibi Trabzonspor, ligde yenilmezlik serisini dört maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 45 yaptı. Samsunspor ise 30 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Samsunspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek.

MEHMET AYAN YAZDI: OYUNDAKİ BÜYÜK GELİŞME SEVİNDİRİCİ

Bordo-mavililer geçen maçlardan daha iyi, iri ve diriydi.

Samsun'da güzel futbol akşamı derbi havası... Trabzonspor ideale yakın kadrosuyla bilinen oyununu geliştirmiş şekilde başladı maça. Neredeyse tüm hatlarıyla olgun profil çizen bordo mavililer için gol atma stili yine değişmemişti. Muçi’nin harika asistini 24’te Onuachu tekrar gole çeviriyor, takımın her şeyi olmasa da “çoğu şeyi benim” mesajını güçlü şekilde veriyordu. Hakçası diğer yönleriyle de iyi bir Trabzon izledik ilk yarıda...

Samsunspor, kalabalık orta sahayla rakibi alt edememiş, yakın dönemdeki formsuzluğundan bölümler sergilemişti. Ayrıca Trabzonspor’un maçın ilk bölümünde kaçırdığı pozisyonlar da söz konusuydu.

DÜĞÜMÜ YiNE PAUL ONUACHU ÇÖZDÜ

İkinci yarıya deplasman ekibi oyununu bozmadan başladı. 65’ler gibi oyunu ele alan Samsunspor’un baskılı oyunu nafile kaldı. Peşisıra iki takım adına sayılmayan iki golle tribünler karşılıklı heyecanlansa da 81’de düğümü yine Trabzon’un santrforu Onuachu çözdü ve 2-0 sonrası keyif yaptırdı.

Geçen maçlardan daha iri, iyi ve diri bir Trabzonspor izledik. Kuşkusuz (tek çözüm dışında da) sahadaki varlığını oyun olarak gördüğümüz bir ekip sahadaydı. Geçen haftalarda futboldan mutlu olmayan taraftarına iyi deplasman oyunlarından birini izletti. Oyunda ilerlemenin kayda geçtiği 90 dakikayı hakkıyla kazandı bordo mavililer.