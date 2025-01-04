SAMSUN TRABZON MAÇI CANLI || Samsunspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Trabzonspor, bu hafta Samsunspor'a konuk oluyor. Bordo mavili ekip, rakibini yenerek bu sezon ligde ilk kez art arda 2 maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Ligde bu sezon 8 deplasman maçında 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Trabzonspor, Reeder Samsunspor'u mağlup etmesi halinde 230 günlük deplasman galibiyeti hasretine Karadeniz'de son vermiş olacak. Puan cetvelinde 19 puanla 13. sırada yer alan bordo-mavili takım, alt sıralardan da uzaklaşmak istiyor. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip ise 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Samsun ekibi, topladığı 30 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Trabzonspor ise 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 19 puanla 13. sırada yer alıyor. Bordo-mavili takım, alt sıralardan da uzaklaşmak istiyor.

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SAMSUNSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsunspor, 4 Ocak Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Hakem Mehmet Türkmen'in yöneteceği mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı ve naklen takip edilecek.

SAMSUNSPOR'DA 5 İSİM SINIRDA

Kırmızı-beyazlı takımda kart cezalısı Van Drongelen, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Reeder Samsunspor'da Trabzonspor maçı öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

Samsun ekibinde Zeki Yavru, Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Mouandilmadji ve Arbnor Muja, bu maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

Trabzonspor'da Stefan Savic'in sakatlığı bulunuyor.