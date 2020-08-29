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Spor Arena
Haber Giriş: 29.08.2020 - 13:11 | Son Güncelleme:

Samsunspor – Trabzonspor hazırlık maçı hangi kanalda saat kaçta?

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Samsunspor – Trabzonspor hazırlık maçı hangi kanalda saat kaçta?
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Samsunspor'un konuğu olmaya hazırlanıyor. Karadeniz'in iki devi Samsunspor ve Trabzonspor 19 Mayıs Stadyumu’nda karşılaşacak. Peki, Samsunspor – Trabzonspor hazırlık maçı hangi kanalda saat kaçta? İşte Samsunspor – Trabzonspor hazırlık maçının detayları...

Samsunspor – Trabzonspor hazırlık maçı için geri sayım devam ediyor. 2020-21 Süper Lig sezonuna hazırlanan Trabzonspor,  yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Samsun'da Samsunspor ile karşılaşacak. Teknik Direktör, Eddie Newton'un Samsunspor karşısında Uğurcan, Edgar, Campi ,Marlon , Pereira, Trondsen , Flavio, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Sörloth ve Ekuban'a yer vermesi bekleniyor. Peki, Samsunspor – Trabzonspor hazırlık maçı hangi kanalda saat kaçta?

Samsunspor – Trabzonspor hazırlık maçı hangi kanalda saat kaçta?

Samsunspor, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00’de Trabzonspor ile 19 Mayıs Stadyumu’nda karşılaşacak, mücadele A Spor ekranlarından yayınlanacak. Yapılacak hazırlık maçı Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

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