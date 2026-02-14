Samsunspor, Thomas Reis ile yollarını resmen ayırdı!

Haberin Devamı

Samsusnpor, Thomas Reis ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

TEŞEKKÜRLER THOMAS

2024/2025 sezonunda göreve başlayan ve ilk yılında takımımızı lig üçüncülüğüne taşıyarak tarihi bir başarıya imza atan Teknik Direktörümüz Thomas Reis ile vedalaşıyoruz.

Görev süresi boyunca ortaya koyduğu vizyon, çalışma disiplini ve özellikle UEFA Konferans Ligi süreci başta olmak üzere kulübümüze kazandırdığı sportif başarılarla önemli kilometre taşlarında pay sahibi olmuştur.

Kulübümüze kattığı değer ve emekleri için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.

Danke, Reis!

