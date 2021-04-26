Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: "Ülke futbolunda enteresan şeyler oluyor"

TFF 1. Lig'in 32. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Yılport Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, kazandıkları Boluspor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise maçtan önce aldıkları şehit haberiyle çok üzüldüklerini vurgulayarak, "Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit düşen Samsunlu hemşerimiz, kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." şeklinde konuştu.



Zorlu bir süreç yaşadıklarını anlatan Sağlam, "Şampiyonluk ve Süper Lig'e çıkma mücadelesi yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugünkü sonuçlardan sonrada 3 takım 64 puana ulaştı." dedi.

Sağlam, ligin bitmesine iki maçın kaldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Bence futbolda iki tane 90 dakika çok uzun süre. Çok şeyler olabilir. Olacak da ben buna inanıyorum. Özellikle oyuncularımız baskı altında. Geçen hafta Bursaspor maçı, bu hafta Boluspor maçı. İki maçı da çok iyi geçtik. Hem mücadeleleri, hem istek ve arzuları hem de oyun içerisindeki üretkenlikleri istediğimiz düzeydeydi. Ben oyuncularımıza teşekkür ediyorum bu maçı kazanıp Süper Lig iddiamızı son iki haftaya taşıdıkları için. Bundan sonraki amacımız hata yapmadan maçlarımızı kazanmak."





"ENTERESAN ŞEYLER OLUYOR"

Ertuğrul Sağlam, şampiyonluk mücadelesi, söylentiler ve zirvedeki maçlarla ilgili ise şu açıklamaları yaptı.



"Hayal kırıklığımı dile getirmek istiyorum. 35 senedir profesyonel futbolun içerisindeyim. Türk futbolunun her kademesinde, birçok mücadelenin içerisinde oldum. Ama şu dönem karşılaştığım kadar enteresan olaylarla karşılaşmadım. Futbol adına. Fakat şunu söylemek istiyorum. Allah'ın adaleti şaşmıyor. Dolayısıyla herkes yaptığı iyi şeyin mükafatını da görecek, yaptığı kötü şeyin de. Birinin hakkına girmenin bedelini de ödeyecek. Hesap günü diye bir şey var. Bir gün var. Dolayısıyla bugün burada yaptıklarımızın karşılığını da orada bunun hesabını da vereceğiz. Allah bize şu ramazan gününde dileyim orada hesabını hakkıyla verenlerden eylesin. Ülke futbolunda gerçekten enteresan şeyler oluyor."

TFF 1. Lig'de kritik hafta öncesi Samsunspor ve Adana Demirspor kulüpleri arasında gerilim yaşanmıştı.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...