Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam transfer çalışmalarını değerlendirdi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Karadeniz ekibi yeni sezon hazırlıkları kapsamında planladığı ikinci etap kampına Bolu'nun Gerede ilçesinde dün başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlam, kampa erken başladıklarını ancak diğer takımların çalışmalara henüz başlamaması nedeniyle hazırlık maçı yapamadıklarını belirtti.

İkinci etap çalışmalarına geçen sezon farklı takımlarda kiralık forma giyen Erhan Kartal, Onur Eriş ve yeni transfer Vukan Savicevic'in de katıldığını da aktaran Sağlam, şöyle devam etti:

"Burada biraz daha tempoyu artıracağız. Fiziksel anlamda daha üst seviyeye çıkmayı planlıyoruz. Transfer çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Her an taraftarlarımıza güzel haber vermek için çalışıyoruz. Şunu herkes iyi bilsin ki bu transfer döneminde bizim ince eleyip sık dokumamızın bir sebebi var. Esas amacımız kulübümüzü ekonomik olarak sıkıntıya sokmayacak, bizi Süper Lig'e taşıyacak kalitedeki oyuncuları kadromuza katmaktır."



- "Talip olduğunuz oyuncuların çoğu üst liglerde oynayan oyuncular"



Talip oldukları bazı oyuncuların, "Samsunspor'un ekonomik durumu çok iyi" diye astronomik ücretler beklentisi içinde olduğunu ifade eden Sağlam, şunları kaydetti:

"Transferde geç kalmadık aslında önümüzde 40 günlük bir zamanımız var. Kimsenin endişeye girmesine gerek yok. Talip olduğunuz oyuncuların çoğu üst liglerde oynayan oyuncular. Dolayısıyla bir alt ligde olmamız bize zaman zaman sıkıntı çıkarabiliyor. 'Samsunspor'un ekonomisi çok iyi' diye transferlerde astronomik beklentileri ile karşılaşıyoruz. Bizim sokağa atılacak ya da herhangi bir futbolcuya boş yere verilecek bir liramız yok. Onun için hak eden futbolcuya hakettiğini vereceğiz. Bizi süper lige taşıyacak, hatta Süper Lig'de de devam edeceğimiz futbolcuları kadronuza katacağız. İnşallah bize katkı sağlayacak en

ekonomik ve en kaliteli futbolcuları kadromuza katacağız."

İkinci etap kampında 6'sı altyapıdan toplam 27 futbolcu yer alıyor.