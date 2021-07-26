Samsunspor, Semih Altıkulaç ile Cihan Kahraman'ı kadrosuna kattı

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son olarak Belçika Jupiler Pro Ligi ekiplerinden Standard Liege'in U19 takımının formasını giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Semih Altıkulaç ile 3 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'in ikinci takımında forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Cihan Kahraman ile de 4 yıllık anlaşma yapılmıştır."