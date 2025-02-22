KARADENİZ DERBİSİ CANLI İZLE: Samsunspor Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor Rizespor Süper Lig maçı canlı yayın bilgisi...

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Samsunspor, ligin 25. haftasında Rizespor'u konuk ediyor. Rizespor haftaya 27 puanla 11. sırada başlıyor. Avrupa Ligi'ni hedefleyen kırmızı-beyazlı takım ise Çaykur Rizespor maçını kazanarak hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasındaki karşılaşmayı Samsunpor 1-0 kazanmıştı. İşte Samsunspor Rizespor Karadeniz derbisi canlı yayın bilgisi...

SAMSUNSPOR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsunspor ve Rizespor, bugün (22 Şubat) mücadele edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

Hakem Halil Umut Meler yöneteceği karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.