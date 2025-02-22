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KARADENİZ DERBİSİ CANLI İZLE: Samsunspor Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor Rizespor Süper Lig maçı canlı yayın bilgisi...

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#Samsunspor#Rizespor#Süper Lig
KARADENİZ DERBİSİ CANLI İZLE: Samsunspor Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Samsunspor Rizespor Süper Lig maçı canlı yayın bilgisi...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 13:46

Samsunspor, Süper Lig'in 25. haftasında Rizespor ile mücadele edecek. Kırmızı-beyazlı takım, geride kalan maçlarda 23 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı ve haftaya 46 puanla 3. sıradan giriyor. Rize ekibi ise sahadan galibiyetle ayrılarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Peki Samsunspor Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Samsunspor, ligin 25. haftasında Rizespor'u konuk ediyor. Rizespor haftaya 27 puanla 11. sırada başlıyor. Avrupa Ligi'ni hedefleyen kırmızı-beyazlı takım ise Çaykur Rizespor maçını kazanarak hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasındaki karşılaşmayı Samsunpor 1-0 kazanmıştı. İşte Samsunspor Rizespor Karadeniz derbisi canlı yayın bilgisi...

SAMSUNSPOR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsunspor ve Rizespor, bugün (22 Şubat) mücadele edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

Hakem Halil Umut Meler yöneteceği karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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#Samsunspor#Rizespor#Süper Lig

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