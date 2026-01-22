×
Samsunspor, Musaba'nın boşluğunu doldurdu! 23 yaşındaki oyuncudan 4,5 yıllık imza..

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2026 18:23

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Troyes forması giyen Fildişili sol kanat oyuncusu Jaures Assoumou'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Samsunspor, Fenerbahçe'ye transfer olan Anthony Musaba'nın boşluğunu Fransa 2. Lig ekibi Troyes'da forma giyen 23 yaşındaki Fildişili sol kanat oyuncusu Jaurès Assoumou ile doldurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fildişi Sahilli futbolcu Kouadou Jaurès Assoumou ile 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Atatürklü armamızla birlikte nice başarılara!" ifadeleri kullanıldı.

PERFORMANSI

Bu sezon Troyes formasıyla Fransa 2. Ligi'nde 17 maça çıkan Assoumou, 4 gol atıp 1 de asist üretti.

