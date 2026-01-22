Samsunspor, Musaba'nın boşluğunu doldurdu! 23 yaşındaki oyuncudan 4,5 yıllık imza..

Haberin Devamı

Samsunspor, Fenerbahçe'ye transfer olan Anthony Musaba'nın boşluğunu Fransa 2. Lig ekibi Troyes'da forma giyen 23 yaşındaki Fildişili sol kanat oyuncusu Jaurès Assoumou ile doldurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fildişi Sahilli futbolcu Kouadou Jaurès Assoumou ile 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Atatürklü armamızla birlikte nice başarılara!" ifadeleri kullanıldı.

PERFORMANSI

Bu sezon Troyes formasıyla Fransa 2. Ligi'nde 17 maça çıkan Assoumou, 4 gol atıp 1 de asist üretti.