Samsunspor, Mathias Coureur ve Jugurtha Hamroun'u transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki Coureur ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Tecrübeli oyuncu, Cherno More ile bu yıl çıktığı 15 maçta 15 gol kaydetti.

31 yaşındaki Cezayirli sol kanat oyuncusu Hamroun ile ise, sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.

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