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GeriFutbol Samsunspor, Mathias Coureur ve Jugurtha Hamroun'u transfer etti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.01.2021 - 17:01 | Son Güncelleme:

Samsunspor, Mathias Coureur ve Jugurtha Hamroun'u transfer etti

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Samsunspor, Mathias Coureur ve Jugurtha Hamroun'u transfer etti
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TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Bulgaristan'ın Cherno More takımından Martinik asıllı Fransız forvet Mathias Coureur'i kadrosuna kattı. Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor takımında forma giyen Jugurtha Hamroun'u da transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki Coureur ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Tecrübeli oyuncu, Cherno More ile bu yıl çıktığı 15 maçta 15 gol kaydetti.

Samsunspor, Mathias Coureur ve Jugurtha Hamrounu transfer etti

31 yaşındaki Cezayirli sol kanat oyuncusu Hamroun ile ise, sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.

Samsunspor, Mathias Coureur ve Jugurtha Hamrounu transfer etti

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