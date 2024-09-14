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Samsunspor Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu...

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#Samsunspor#Konyaspor#Süper Lig
Samsunspor Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda İlk 11ler belli oldu...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 16:20

Samsunspor Konyaspor maçı ile Süper Lig'de puan durumu bir kez daha değişecek. Konyaspor ile 32'nci kez karşı karşıya gelecek olan Samsunspor, bu karşılaşmaların 10'undan galibiyetle ayrıldı. 12 karşılaşmayı Konyaspor üstünlükle tamamlarken, 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, son derece çekişmeli geçmesi beklenen Samsunspor Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Samsunspor Konyaspor maçı, her iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. Topladığı 6 puanla ligin 7'nci sırasında yer alan Samsunspor, 4 puanla 9'uncu sırada yer alan Konyaspor'u konuk edecek. Peki, Samsunspor Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

SAMSUNSPOR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 5'inci Hafta mücadelesinde Samsunspor, Konyaspor'u konuk edecek. 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Samsunspor: Okan, Bola, Van Drongelen, Satka, Zeki, Ntcham, Ait Bennasser, Emre Kılınç, Holse, Muja, Dimata.

Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Ufuk, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Umut Nayir.

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#Samsunspor#Konyaspor#Süper Lig

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