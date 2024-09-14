Samsunspor Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu...

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Samsunspor Konyaspor maçı, her iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. Topladığı 6 puanla ligin 7'nci sırasında yer alan Samsunspor, 4 puanla 9'uncu sırada yer alan Konyaspor'u konuk edecek. Peki, Samsunspor Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

SAMSUNSPOR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 5'inci Hafta mücadelesinde Samsunspor, Konyaspor'u konuk edecek. 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Samsunspor: Okan, Bola, Van Drongelen, Satka, Zeki, Ntcham, Ait Bennasser, Emre Kılınç, Holse, Muja, Dimata.

Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Ufuk, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Umut Nayir.