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Samsunspor - İstanbulspor maçının tarihi açıklandı

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#TFF#Samsunspor#İstanbulspor
Samsunspor - İstanbulspor maçının tarihi açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 16:13

Türkiye Futbol Federasyonu, 3 Eylül Pazar günü yoğun yağış sebebiyle 11. dakikada duran ve ertelenen Samsunspor - İstanbulspor maçının 8 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacağını açıkladı.

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TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

TFF Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, 3 Eylül 2023 Pazar günü saat 19.15'te oynanması gerekirken yoğun yağış nedeniyle oluşan elverişsiz saha şartları sebebiyle müsabakanın hakemi tarafından 11. dakikada tatil edilen Yılport Samsunspor - İstanbulspor A.Ş. Trendyol Süper Lig 4. Hafta müsabakasının 8 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanmasına karar vermiştir. Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. Maddesine göre müsabaka kaldığı dakikadan itibaren ve tatil edildiği andaki şartlarla oynatılacaktır.

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#TFF#Samsunspor#İstanbulspor

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