Samsunspor ile Bursaspor yenişemedi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika... Bakan Nebati: Kur korumalı TL mevduatla günde 10 milyar lira giriş olduSon dakika... Bakan Nebati: Kur korumalı TL mevduatla günde 10 milyar lira giriş oldu#Nureddin Nebati
Galatasaraylı yıldız talihsiz kazanın yaşandığı geceyi anlattı Uyumaktan çok korktumGalatasaraylı yıldız talihsiz kazanın yaşandığı geceyi anlattı! "Uyumaktan çok korktum" #Omar Elabdellaoui
Kritik görüşmeye damga vurmuştu... İşte masanın sırrıKritik görüşmeye damga vurmuştu... İşte masanın sırrı! #Putin
Üniversiteye giriş sınavında yeni dönem YÖK duyurdu: Baraj kalktıÜniversiteye giriş sınavında yeni dönem! YÖK duyurdu: Baraj kalktı#YÖK
Sedef Kabaş için istenen ceza belli olduSedef Kabaş için istenen ceza belli oldu#Sedef Kabaş
Tablo güncellendi Bakan Kocadan TURKOVAC çağrısı: Zaman kaybetmeyinTablo güncellendi! Bakan Koca'dan TURKOVAC çağrısı: Zaman kaybetmeyin#Fahrettin Koca
Cumhurbaşkanı Erdoğandan sağlık durumuna ilişkin açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Dönmez: Artan enerji fiyatlarına karşı tedbir aldıkBakan Dönmez: Artan enerji fiyatlarına karşı tedbir aldık#Fatih Dönmez
Kaçırma planı suya düştü, ekip böyle çökertildi Film senaryosu gibi...Kaçırma planı suya düştü, ekip böyle çökertildi! Film senaryosu gibi...#MİT
Haydar Dümen hayatını kaybettiHaydar Dümen hayatını kaybetti#Haydar Dümen
Tuvalet iddiası ABDyi karıştırdı Trump açıklama yapmak zorunda kaldı...Tuvalet iddiası ABD'yi karıştırdı! Trump açıklama yapmak zorunda kaldı...#Trump
Haydar Dümen’in son röportajı… ‘Hayatımın ikinci 45’ini yaşamak isterimHaydar Dümen’in son röportajı… ‘Hayatımın ikinci '45’ini yaşamak isterim'#Haydar Dümen
Şaşırtan sözler: Satranç tahtası görünce kendimi kötü hissediyorumŞaşırtan sözler: Satranç tahtası görünce kendimi kötü hissediyorum#Onur Seyit Yaran
Beni toprağa sen gömeceksin O akşam hüngür hüngür ağladım'Beni toprağa sen gömeceksin' O akşam hüngür hüngür ağladım! #Hera Aslan
Ünlü şarkıcı şoke etti: Sütyenine kadar soyunduÜnlü şarkıcı şoke etti: Sütyenine kadar soyundu#Adele
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Samsunspor ile Bursaspor yenişemedi

#Samsunspor#Bursaspor#Spor Toto 1. Lig
Samsunspor ile Bursaspor yenişemedi

Spor Toto 1. Lig’in 24. hafta maçında Samsunspor sahasında karşılaştığı Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Haberin Devamı

Maçtan dakikalar

16. dakikada Tomane’nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hasan’ın şutu üstten auta çıktı.
20. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Pedro’nun şutu Samsunspor defansı son anda önledi.
33. dakikada Fofana’nın yerden ortasında uygun durumdaki Hasan’ın şutu üstten auta gitti.
38. dakikada Fofana’nın ceza sahası dışından vuruşu kaleci Erhan’dan dönerken, topu önünde bulan Yasin’in şutu auta çıktı.
41. dakikada Soner’in ortasına arka direkte sert vuran Yasin’in şutu kaleci Erhan’dan döndü, dönen topu önünde bulan Tomane takımını 1-0 öne geçirdi. 1-0
54. dakikada Samsunspor kale sahasında yaşanan kargaşayı iyi değerlendiren Pedro’nun şutu ağır ağır filelere gitti. 1-1
64. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına yönelen Fofana’nın şutu üstten auta çıktı.
75. dakikada Hasan’ın kaleye giden şutunu defans uzaklaştırdı. Devam eden pozisyonda Savicevic’in şutu az farkla auta çıktı.

Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Yiğit Arslan xx, Mehmet Ali Akkor xx, Anıl Usta xx
Samsunspor: Nurullah Aslan x, Alaaddin Okumuş x (Ali Ülgen dk. 71 x), Yunus Emre Çift x, Sheldon Bateau x, Soner Gönül x, Osman Çelik x (Cihan dk. 71 x), Hasan Kılıç x (Berk dk. 82 x), Vukan Savicevic x (Kayamba dk. 82 x), Moryke Fofana xx, Yasin Öztekin x (Ensar dk. 87 ?), Tomane xx
Yedekler: Aykut, Talha, Tolcay, Melih, Ali Kılıç
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Bursaspor: Erhan Erentürk xx, Mert Yılmaz xx, Nicolas Zalazar xx, Furkan Ünver xx, Onur Atasayar xx, Burak Altıparmak xx, Hasan Ayaroğlu x (Enver dk. 46 x), Joao Pedro xx (Bifuma dk. 88 ?), İsmail Yüksek xx, Mehmet Uğurlu x (Ofosu dk. 65 x), Namık Alasgarov x (Tuğbey dk. 82 x)
Yedekler: Canberk, Kerem, Uğur, Vefa, Yusuf, Bilal
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Goller: Tomane (dk. 41) (Samsunspor), Pedro (dk.54) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Savicevic, Yunus (Samsunspor), Furkan, Onur (Bursaspor)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsunspor#Bursaspor#Spor Toto 1. Lig

BAKMADAN GEÇME!

Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldü

Elon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'

#Elon Musk
“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse

BAKMADAN GEÇME!

Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldü

Elon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'

#Elon Musk
“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse