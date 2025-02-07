Samsunspor Hatayspor maçı canlı yayın || Muhtemel 11'ler belli oldu! Samsunspor Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Süper Lig 23. hafta maçları bu akşam oynanacak Samsunspor Hatayspor karşılaşmasıyla devam edecek. Hemen belirtelim ki maçın yayıncı kuruluşu, saati ve muhtemel 11'ler dahil detaylar belli oldu. Maç öncesinde sporseverler merak içerisinde "Samsunspor Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte sorgulanan ayrıntılar...

SAMSUNSPOR HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsunspor Hatayspor maçı bugün yani 7 Şubat Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Maç beIN Sports HD1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Schindler, Holse, Dimata, Mouandilmadji

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Oğuzhan, Kilama, Calvo, Cemali, Rui Pedro, Massanga, Abdulkadir, Fernandes, Boutobba, Aboubakar

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TAKIMLARDA SON DURUM

Ligde çıktığı 21 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Samsun ekibi, topladığı 40 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Geçen hafta RAMS Başakşehir'e 4-0 mağlup olan Samsun ekibi, sahasında Atakaş Hatayspor'u yenerek taraftarlarına bu yenilgiyi unutturmak istiyor.

Atataş Hatayspor ise ligin geride kalan bölümünde 1 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla 18. sırada bulunuyor.

4 isim ceza sınırında

Reeder Samsunspor'da Atakaş Hatayspor maçı öncesinde 4 oyuncu, sarı kart ceza sınırında.

Karadeniz temsilcisinde Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Mouandilmadji ve Arbnor Muja, yarın kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.