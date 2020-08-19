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GeriFutbol Samsunspor, Guy Serge Cedric Yameogo'yu transfer etti
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Haber Giriş: 19.08.2020 - 19:56 | Son Güncelleme:

Samsunspor, Guy Serge Cedric Yameogo'yu transfer etti

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Samsunspor, Guy Serge Cedric Yameogo'yu transfer etti
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TFF 1’inci Lig’de mücadele edecek Yılport Samsunspor, 19 yaşındaki defans oyuncusu Guy Serge Cedric Yameogo’yu renklerine bağladı.

Yeni sezon hazırlıklarının Bolu etabını önceki gün tamamlayan Yılport Samsunspor, Vukan Savicevic ve Ange-Freddy Plumain’den sonra üçüncü yabancı transferini Slovenya’nın Tabor Sezana takımında oynayan Fildişi Sahilli defans oyuncusu Guy Serge Cedric Yameogo ile gerçekleştirdi.

Genç oyuncu İstanbul’da düzenlenen tören ile Samsunspor’a 5 yıllık imza attı.

Törene Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ve Genel Menajer Mustafa Aztopal da katıldı.

Samsunspor, Guy Serge Cedric Yameogoyu transfer etti

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