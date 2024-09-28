Samsunspor-Göztepe maçında korkutan sakatlık! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Haberin Devamı

Samsunspor ile Göztepe 19 Mayıs Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin henüz ilk dakikasında Samsunsporlu Zeki Yavru ile Göztepeli Isaac Solet kafa topunda çarpıştı. Kafasının arkasına darbe alan Solet uzun bir süre yerde hareketsiz bir şekilde yattı.

Futbolcuların telaşla ambulansı çağırması ile sağlık ekipleri sahanın içerisine gelerek beyin sarsıntısı geçiren Solet’e ilk müdahaleyi yaptı.

Solet, saha içerisine giren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mücadele Solet’in 5. dakikada oyundan çıkması ile kaldığı yerden devam etti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmanın ilk dakikasında rakip oyuncuyla girdiği hava topu mücadelesinde kafasına darbe alan oyuncumuz Isaac Solet, kısa süreli bilinç kaybı yaşamış, ancak şu anda bilinci açık ve sağlık durumu iyidir. Oyuncumuz kontrol amaçlı hastanede müşahede altında tutulmaktadır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.