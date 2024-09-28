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Samsunspor-Göztepe maçında korkutan sakatlık! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

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#Süper Lig#Samsunspor#Göztepe
Samsunspor-Göztepe maçında korkutan sakatlık Ambulansla hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2024 17:04

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında oynanan Samsunspor - Göztepe mücadelesinde Zeki Yavru ile çarpışan Isaac Solet, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Samsunspor ile Göztepe 19 Mayıs Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin henüz ilk dakikasında Samsunsporlu Zeki Yavru ile Göztepeli Isaac Solet kafa topunda çarpıştı. Kafasının arkasına darbe alan Solet uzun bir süre yerde hareketsiz bir şekilde yattı.

Futbolcuların telaşla ambulansı çağırması ile sağlık ekipleri sahanın içerisine gelerek beyin sarsıntısı geçiren Solet’e ilk müdahaleyi yaptı.

Solet, saha içerisine giren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mücadele Solet’in 5. dakikada oyundan çıkması ile kaldığı yerden devam etti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmanın ilk dakikasında rakip oyuncuyla girdiği hava topu mücadelesinde kafasına darbe alan oyuncumuz Isaac Solet, kısa süreli bilinç kaybı yaşamış, ancak şu anda bilinci açık ve sağlık durumu iyidir. Oyuncumuz kontrol amaçlı hastanede müşahede altında tutulmaktadır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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#Süper Lig#Samsunspor#Göztepe

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