Samsunspor - Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig 7. hafta karşılaşması!

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Samsunspor Süper Lig’in 7. haftasında bu hafta Göztepe’yi konuk ediyor. Ligde 4 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan Samsun ekibi, 6 haftada 12 puan topladı. Samsunspor'da bu karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Ligde 7. haftaya 9 puan ve averajla 6. sırada giren Göztepe, namağlup tamamladığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. İki takım arasında Süper Lig'deki 22 maçta Göztepe'nin 12, Samsunspor'un 3 galibiyeti bulunurken, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

SAMSUNSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 7. haftasında Samsunspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Samsunspor Göztepe maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Ligde 4 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan Samsun ekibi, 6 haftada 12 puan topladı. Samsunspor'da bu karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

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Ligde 7. haftaya 9 puan ve averajla 6. sırada giren Göztepe, namağlup tamamladığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılı ekipte Kubilay Kanatsızkuş, Koray Günter, Novatus Miroshi ve Lasse Nielsen'in sakatlıkları bulunuyor.

Kalelerinde gördükleri üçer golle Trabzonspor ile ligin en az gol yiyen ekibi konumundaki Göztepe ile Samsunspor, Süper Lig'de en son 2002-2003'te karşılaştı. İki takım arasında Süper Lig'deki 22 maçta Göztepe'nin 12, Samsunspor'un 3 galibiyeti bulunurken, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı.