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GeriFutbol Samsunspor, Gökhan Meral ve Ramazan Çevik'le yollarını ayırdı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.07.2020 - 11:41,Son Güncelleme:

Samsunspor, Gökhan Meral ve Ramazan Çevik'le yollarını ayırdı!

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Samsunspor, Gökhan Meral ve Ramazan Çevik'le yollarını ayırdı!
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TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Yılport Samsunspor, oyuncuları Gökhan Meral ve Ramazan Çevik'le devam etmeme kararı aldı.

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da başlayan Yılport Samsunspor, kadrosunu şekillendirmeye başladı.

Geçen hafta kadroda düşünülmeyen 4 futbolcuyla yollarını ayıran kırmızı-beyazlı takım, sözleşmesi biten Ramazan Çevik'e yeni mukavele önermezken, Gökhan Meral'in kontratını ise karşılıklı anlaşarak feshetti.

Karadeniz ekibi, iç transferde birinci etap kampının sonuna kadar yeni sezon kadrosunu belirleyip, dış transferde 5 yabancı ve 2 yerli oyuncuyla takımı güçlendirmeyi planlıyor.

 

Samsunspor, Gökhan Meral ve Ramazan Çevikle yollarını ayırdı

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